"الوطن": كافة عناصر الجيش السوري الذين اختطفوا في درعا عادوا إلى مقراتهم سالمين

أكدت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر مطلعة أن "كافة عناصر الجيش العربي السوري الذين اختطفتهم المليشيات الإرهابية في محافظة درعا خلال الأيام الماضية، عادوا بأسلحتهم إلى مقراتهم سالمين".

وأضافت أن "الجيش السوري كان أفسح المجال الجمعة للمسلحين للعودة إلى اتفاق المصالحة وخروج من يرغب منهم إلى خارج درعا، وتسليم من يرغب سلاحه للدولة وتسوية وضعه".

إقرأ المزيد

وكانت عدد من الصفحات والمواقع نشرت صورا ومقاطع فيديو لما قالت "إنهم جنود من الجيش السوري تم أسرهم"، كما انتشرت أخبار عن "سيطرة مسلحين على عدد من حواجز الجيش في مدينة درعا".

المصدر: "الوطن" + RT