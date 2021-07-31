بعد الإفراج عنه.. نائب تونسي يتعرض لمحاولة توقيف جديدة ويعتصم داخل مكتب محاميه

صرح النائب التونسي ماهر زيد بأنه تم إطلاق سراحه من المحكمة بعد أن مثل أمام وكيل الجمهورية، لكن رجال أمن حاولوا بعد ذلك توقيفه مجددا، ما دفعه للاعتصام مع محاميه داخل مبنى المحكمة.

وقال زيد في بث مباشر عبر "فيسبوك" اليوم السبت إنه بعد إطلاق سراحه حاولت عناصر أمنية بالزي المدني من فرقة مقاومة الإجرام القبض عليه من جديد لدى خروجه من المحكمة.

وقرر النائب العودة إلى مبنى المحكمة بسرعة والاعتصام هناك مع مجموعة من محاميه في مكتبهم بالمبنى.

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وكانت قوات الأمن بسيدي حسين السيجومي أوقفت زيد أمس الجمعة استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة.

وذكر موقع "بيزنس نيوز" نقلا عن مصدر مطلع بوزارة الدفاع، أن عضو ائتلاف الكرامة ماهر زيد، لم يستجب لاستدعائه من قبل القضاء العسكري يوم 30 يوليو 2021.

ولم يعد النائب يستفيد من الحصانة البرلمانية منذ الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وصدورها رسميا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية