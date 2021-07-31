مصر.. بلاغ ضد زوجة لاعب كرة قدم سابق روجت لجراح ارتكب أخطاء طبية بحق مشاهير

أفادت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر في وزارة الصحة بأن الوزارة تقدمت ببلاغ ضد زوجة لاعب كرة قدم سابق شهير بتهمة "السمسرة الطبية".

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ونقلت "الوطن" عن المصادر قولها إن "البلاغ قدم يوم الخميس الماضي، ضد سيدة تدعى منى. أ، ويحمل رقم 6925، وإن السيدة زوجة لاعب كرة قدم سابق ن. س، وهي متهمة بالسمسرة الطبية وتسهيل إقناع مشاهير بإجراء عمليات تجميل لدى الجراح محمد. غ، الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام من قبل قوات الشرطة، حيث تم تحرير قضايا له في قسم الشرطة، بتهمة إدارة عيادة دون ترخيص، بناء على بلاغ من وزارة الصحة".

ووفقا لـ"الوطن"، اشتهر الطبيب الشاب نتيجة للترويج له عن طريق إحدى الصفحات التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، للترويج له للقيام بعمليات التجميل، مقابل الحصول على نسبة من المريض في حين أن هذا الطبيب الشاب يعمل مدرسا مساعدا في كلية الطب في واحدة من الجامعات الحكومية الشهيرة، وكان قد تسبب في أخطاء طبية لعدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة، كادت تودي بحياتهما بحسب المصادر.

وأشارت "الوطن" إلى أنه وفق مصادر في نقابة الأطباء، فإن النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطبيب وزوجة لاعب كرة القدم.

المصدر: "الوطن"