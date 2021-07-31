دورية إسرائيلية تجتاز السياج التقني عند الحدود اللبنانية

اجتازت دورية للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، السياج التقني عند الحدود مع لبنان، حيث قامت بعمليات تفتيش.

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وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "18 عنصرا من القوات الإسرائيلية اجتازت السياج التقني قبالة متنزهات الوزاني، وقامت بعملية مسح وتفتيش في محاذاة مجرى النهر دون خرق الخط الأزرق".

وتتكرر مثل هذه الأحداث عند الحدود، حيث يقوم عناصر من الجيش الإسرائيلي بأشغال وحفريات مستمرة عند الشريط الحدودي.

وكانت قناة "كان" العبرية أفادت أمس بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية.

وأضافت القناة أنه سيجرى أيضا بناء "عائق" على الحدود الشمالية الإسرائيلية في ضوء ارتفاع عدد المتسللين من لبنان.

المصدر: الوطنية للإعلام