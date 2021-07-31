عون يهنئ الجيش اللبناني والحريري يستشهد بالمتنبي

هنأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، جيش بلاده، بمناسبة عيده الـ76، داعيا المواطنين إلى "الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية".

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وقال ميشال عون: "لا يمكن لهذا العيد أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان"، مشيرا إلى أن "التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية".

وأضاف: "برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية".

وتوجه عون للضباط المتخرجين قائلا: "ليظل سيف التربية العسكرية والأخلاقية التي تلقيتموها مرفوعا في أيديكم في وجه المتآمرين على أمن لبنان في الداخل والخارج".

وأكمل متوجها للعسكريين: "أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات واسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل اليكم مهمة الدفاع عنها".

كما دعا ميشال عون اللبنانيين إلى "الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم الذي يعبرون".

في سياق متصل، وبهذه المناسبة، وجه رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، التحية للجيش اللبناني، مستشهد بمطلع قصيدة للشاعر أبي الطيب المتنبي وقال مهنأ في "تويتر": "أول آب …عيدٌ بأي حالٍ عُدتَ يا عيدُ..ويبقى الجيش اللبناني عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والأزمات الاقتصادية والمعيشية".

واستطرد: "تحية لجيشنا في ذكرى تأسيسه".

اول آب … عيدٌ بأي حالٍ عُدتَ يا عيدُ . ويبقى الجيش اللبناني عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والازمات الاقتصادية والمعيشية . تحية لجيشنا في ذكرى تأسيسه . — Saad Hariri (@saadhariri) July 31, 2021

المصدر: RT