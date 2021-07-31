قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن "الحكومة العراقية تتحمل واجبا أخلاقيا وقانونيا في تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان".

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وأضاف بارزاني، اليوم السبت في بيان، "نحيي اليوم بإجلال وإكرام، ذكرى واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وأبشع حملات التطهير العنصري التي اقترفها النظام العراقي السابق قبل 38 عاما حين اقتاد آلاف الأبرياء من البارزانيين إلى صحراء جنوب العراق وقد دفنوا أحياء في مقابر جماعية ليس لسبب سوى لأنهم كرد".

وتابع "لقد مهدت الإبادة الجماعية بحق البارزانيين لسلسلة جرائم متتالية تمثلت بحملات الأنفال وعلى مراحل عدة، من حرق وهدم وتخريب ثم قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية وتسوية آلاف القرى والبلدات بالأرض، وقد وصلت تلك الإبادة إلى أقصى درجات الظلم والوحشية".

وأكد بارزاني في البيان أن "الحكومة العراقية تتحمل واجبا أخلاقيا وقانونيا في تعويض ذوي ضحايا جميع المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان، والذين لم يعوضوا إلى الآن على الرغم من قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا اعتبار حملات الأنفال ضد شعب كوردستان إبادة جماعية وجرائم حرب".

وأضاف بارزاني: "على الحكومة العراقية تعويض ذوي ضحايا المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان".

المصدر: رووداو