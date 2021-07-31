الرئيس التونسي يعفي مساعد وزير الخارجية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء مساعد وزير الخارجية محمد علي النفطي من مهامه.

ولم يوضح بيان رئاسة الجمهورية أسباب الأعفاء الذي يأتي بعد سلسلة إعفاءات شملت رئيس الحكومة وعددا من المسؤولين البارزين.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر مساء الأحد 25 يوليو إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص سيعينه بنفسه.

المصدر: الرئاسة التونسية