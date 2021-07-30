وزير الري المصري الأسبق: أي خطأ في ملء سد النهضة سيهدد سدود السودان

حذر محمد نصر الدين علام وزير الري المصري الأسبق، من أن أي خطأ في تشغيل أو ملء سد النهضة سيشكل خطرا كبيرا على السدود السودانية.

وأضاف علام عبر فضائية TeN اليوم الأربعاء، أن "المياه تسير كأنه لا وجود لسد النهضة، وهذا يتسبب في خطر كبير للسودان نتيجة وجود سد النهضة وعدم وجود تنسيق من قبل الجانب الإثيوبي".

وأشار إلى أن السد العالي في مصر يقي من أي مخاطر، وأنه لا بد من عقد اتفاق قانوني مع الجانب السوداني بخصوص سد النهضة، حيث أن إثيوبيا تقوم ببناء سد غير مكتمل ومحصن ضد الحوادث.

وقال علام إن هناك توقعات بزيادة منسوب بحيرة السد العالي في أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الري المصرية تواصل رفع حالة الاستنفار لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT