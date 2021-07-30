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وزير الخارجية التشيكي يزور مصر يومي السبت والأحد ويلتقي السيسي

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية التشيكي يزور مصر يومي السبت والأحد ويلتقي السيسي
Reuters POOL
وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك
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أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أن وزير الخارجية ياكوب كولهانيك سيقوم بزيارة إلى مصر يومي 31 يوليو و1 أغسطس لبحث العلاقات بين البلدين.

وأشارت الوزارة التشيكية في بيان لها يوم الجمعة إلى أن كولهانيك سيبحث مع نظيره المصري سامح شكري العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري والوضع في الشرق الأوسط والسياحة في ظل وباء فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن إحدى أولويات كولهانيك هي دعم رجال الأعمال التشيك واستئناف السفر بين البلدين بعد انتهاء وباء فيروس كورونا، وأن وفدا من رجال الأعمال سيرافق الوزير خلال زيارته.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوزير قوات التشيك في بعثة المراقبة الدولية في سيناء، العاملة هناك منذ سنوات.

المصدر: RT

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