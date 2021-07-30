الضفة الغربية.. إصابة أكثر من 250 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو 270 متظاهرا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن "أعنف الاشتباكات سجلت في بلدة بيتا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية حيث يتظاهر السكان بانتظام منذ مايو الماضي، احتجاجا على إقامة نحو 50 عائلة إسرائيلية في المنطقة بؤرة استيطانية عشوائية لم تنل مصادقة السلطات الإسرائيلية".

وأكد أن "سبعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي فيما أصيب 50 بعيارات مطاطية".

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "حشدا من نحو 150 فلسطينيا رشقوا عناصره بالحجارة وألقوا إطارات مشتعلة باتجاههم في بلدة بيتا، وأن عناصره ردوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب".

وفي جنوب المنطقة، اشتبك جنود إسرائيليون مع فلسطينيين في بلدة بيت أمر خلال تشييع الشاب شوكت خالد عوض الذي قتل أمس الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي خلال تشييع فتى فلسطيني.

ويتولى جنود إسرائيليون حماية بيوت نقالة في مستوطنة أفياتار العشوائية كان مستوطنون قد أخلوها أوائل يوليو الجاري، بانتظار حسم وزارة الدفاع الإسرائيلية مسألة تصنيف الأراضي المنتشرة فيها هذه البيوت.

المصدر: "أ ف ب"