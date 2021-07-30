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النائب العام السوداني: نقل رفات جثث ضباط أعدمهم البشير للإمارات لإجراء فحص "دي إن إي"

أخبار العالم العربي

النائب العام السوداني: نقل رفات جثث ضباط أعدمهم البشير للإمارات لإجراء فحص
Reuters
السودان- أرشيف
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أعلن النائب العام السوداني مبارك محمود أنه تم اكتشاف 3 مقابر يرجح أنها لضباط "28 رمضان" أعدموا إثر محاولة فاشلة للانقلاب على نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 1990.

وأشار محمود في حديث صحفي إلى نقل رفات بعض الجثث إلى الإمارات لإجراء فحص DNA هناك بسبب توفر التقنيات والإمكانيات.

كما أشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المحكمة الجنائية والسودان، وهناك فريق مشترك يعمل على تداول البيانات وتقييمها.

وفي يوليو الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها تعود لضباط أعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير عام 1990.

المصدر: وكالات

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