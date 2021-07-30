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التحالف العربي يعلن أنه أحبط هجوما على سفينة تجارية سعودية

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التحالف العربي يعلن أنه أحبط هجوما على سفينة تجارية سعودية
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

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وقال التحالف في بيان اليوم الجمعة: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".

وتابع: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "واس"

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