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اليمن.. الحوثيون يعلنون عن نجاحات في مكافحة "العناصر التكفيرية"

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اليمن.. الحوثيون يعلنون عن نجاحات في مكافحة
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من قوات الحوثيين (صورة أرشيفية)
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع أن قوات الجماعة حققت نجاحات ميدانية في محافظة البيضاء وسط البلاد، في المعارك ضد من وصفتهم بالعناصر التكفيرية.

وقال سريف في بيان له اليوم الجمعة أن المرحلة الثانية من عملية "النصر المبين" أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع و"طرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة".

وأشار المتحدث إلى وقوع "المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية" بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة، مضيفا أن "قواتنا بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها".

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والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن تحقيق جماعة "أنصار الله" تقدما ميدانيا خلال معارك ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة البيضاء.

المصدر: "المسيرة نت"

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