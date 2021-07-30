حفتر والدبيبة يعلقان على فتح الطريق الساحلي

بارك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي، فيما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بهذه الخطوة واعتبرها خطوة جديدة في البناء والتوحيد.

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وقال حفتر إن "بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا مغادرة غير مشروطة عاجلا وليس آجلا"، وأضاف: "نبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي".

بدوره، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، وذلك بعد إعلان اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" فتحه ابتداء من اليوم بعد صيانته.

واعتبر الدبيبة أن الإعلان بمثابة "خطوة جديدة في البناء والتوحيد".

وتقدم الدبيبة بالشكر إلى اللجنة العسكرية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف، مؤكدا عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات.

وكان البيان الختامي للجنة 5 +5 العسكرية في ليبيا، أعلن اليوم الجمعة، فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بعد توقف لأكثر من عامين.

المصدر: RT+ وكالات