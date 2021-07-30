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وسائل إعلام ليبية: المنفي سيزور السعودية

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام ليبية: المنفي سيزور السعودية
Reuters
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نقلت "بوابة الوسط" الليبية عن مصادر قريبة من المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي سيؤدي زيارة رسمية إلى السعودية، لم يحدد لها موعدا بعد.

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وزيارة المنفي إلى الرياض تأتي ضمن جولاته الخارجية التي شملت مؤخرا الجزائر التي اختتم زيارته إليها الخميس، والتي سبقتها زيارته إلى جمهورية الكونغو.

عقب زيارته إلى الجزائر، بحث المنفي هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية، منها التطورات في تونس.

المصدر: بوابة الوسط

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