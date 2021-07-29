محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الإماراتية النمساوية

وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية.

وبحث بن زايد مع مستشار النمسا سيباستيان كورتز سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وجملة من القضايا الإقليمية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر في جملة من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصلت اليوم إلى عاصمة الجمال والعراقة "فيينا " .. وبحثت مع صديقي مستشار النمسا سيباستيان كورتس تعزيز علاقاتنا التاريخية..إعلان ارتقائها اليوم إلى علاقات إستراتيجية شاملة يعد مرحلة جديدة تفتح أمامنا آفاقاً أوسع للتعاون وبناء شراكات في مختلف المجالات. pic.twitter.com/8LUwTccdsH — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 29, 2021

ورحب كورتس بزيارة بن زايد والوفد المرافق له، معربا عن ثقته بأنها تشكل دفعة قوية لمسار العلاقات بين البلدين، والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.

المصدر: وكالات