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محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الإماراتية النمساوية

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الإماراتية النمساوية
twitter/MohamedBinZayed
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وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية.

وبحث بن زايد مع مستشار النمسا سيباستيان كورتز سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وجملة من القضايا الإقليمية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر في جملة من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب كورتس بزيارة بن زايد والوفد المرافق له، معربا عن ثقته بأنها تشكل دفعة قوية لمسار العلاقات بين البلدين، والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.

المصدر: وكالات

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