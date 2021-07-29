المجلس الرئاسي الليبي: تونس وليبيا شعب واحد في بلدين وندعم أمن واستقرار تونس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد ظهر يوم الخميس عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأكد سعيد حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمس من وحدتهما وسيادتهما.

من جانبه، أكد عبد اللّه اللافي أن الزيارة كانت حرصا من قبل المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالاطلاع على الأمور في تونس.

وتناول اللقاء العديد من المواضيع الهامة منها الإقليمية والدولية في المنطقة، واستقرار تونس في ما يتطلبه الشعب التونسي في هذه المرحلة.

كما أكد قيس سعيد لعبد الله اللافي أن الأمور في تونس تسير بشكل دستوري، مشددا على حرصه على استكمال المرحلة الانتقالية.

المصدر: RT