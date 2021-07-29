السعودية.. اعتقال شخصين امتهنا رسم صور الأشخاص على جدران المباني العامة

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على مواطنين امتهنا رسم صور الأشخاص على جدران المباني والأسوار العامة في شوارع محافظة رفحاء.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة أن المتهمين سلطان.ح.ع، وهايس.م.ش، امتهنا الرسم على الجدران، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم توقيفهما "لما ينطوي عليه هذا النشاط المجرم من انتهاك لأحكام نظامي حماية المرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشويه بصري للبيئة ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن".

المصدر: "عكاظ"