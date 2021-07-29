صحفي تونسي يرفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الرئيس الأخيرة

أعلن الصحفي التونسي زياد الهاني في تدوينة له على "فيسبوك" يوم الخميس، أنه رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو.

وأوضح الهاني أن هذه هي المرة 27 التي يلجأ فيها لرفع دعوى على تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وقبلها 23 دعوى سابقة لـ14 يونيو 2011 زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في قضايا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات.

وقال في التدوينة: "أنا ابن الجمهورية ونتاجها.. تربيت في مدرستها، ونشأت على مبادئها وقيمها.. شعار الأكاديمية العسكرية "الحياة عقيدة وجهاد"، منقوش في قلبي ووجداني.. تعلمت من والدي الأستاذ عبد الرحمان الهاني الحمادي بوشعالة الفيتوري رحمه الله، أن الثبات على الحق فضيلة، وأن الرجولة وقفة عز، ومن اعتز بغير الله ذلّ.. لم أتهيب يوما من خوض المعارك ومواجهة الأعاصير، لأني إنسان حر متحرر من ثقافة القطيع وأوهام القبيلة.. ولا يدرك شوق الحرية وينتشي بعطر مكابدته، إلا الأحرار.. لأني أحب بلادي، كما لا يحب البلاد أحد.. قمت صباح اليوم برفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء القرارات الأخيرة غير القانونية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد".

المصدر: RT