قائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال يزور مصر

التقى ندجيا ديومد قائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية في القاهرة، وبحث معه تطورات الوضع الأمني في الصومال.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" إن ديومد استعرض تطورات الوضع الأمني في الصومال ومستقبل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي بعد عام 2021.

وأشارت إلى أن سند لوزا أكد من جانبه "تقدير مصر للدور الهام الذي تقوم به البعثة في التصدي للإرهاب ودعم المؤسسات الأمنية الصومالية وحرص مصر على دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين".

وأضافت أن "المسؤول الإفريقي زار مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تم بحث آفاق التعاون مع الجهتين".

المصدر: RT