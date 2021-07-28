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مصر.. إضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

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مصر.. إضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الأهرامات المصرية
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أضاءت مصر الهرم الأكبر في الجيزة وقلعة محمد علي بالقاهرة بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد الموافق 28 يوليو من كل عام، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والصحة.

وقال مدير منطقة أهرامات الجيزة أشرف محي في تصريح إن "هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس (سي) في مصر، أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة 100 مليون صحة".

مصر.. إضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد
مصر.. إضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد
مصر.. إضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد
مصر.. إضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

المصدر: RT

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