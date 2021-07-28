الرئيسان التركي والجزائري يبحثان تطورات المنطقة

أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون بحث هاتفيا، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه السيد طيب رجب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".

وأضاف البيان أن "المكالمة سمحت باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة".

المصدر: RT