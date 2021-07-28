اعتقال شخص من جنسية عربية في اليونان للاشتباه في انتمائه لـ"داعش"

مثل رجل مغربي يبلغ من العمر 28 عاما أمام محكمة في مدينة سالونيكي اليونانية اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع أولية بعد اعتقاله للاشتباه في كونه عضوا بتنظيم "داعش".

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واحتجزت شرطة مكافحة الإرهاب في المدينة الواقعة بشمال البلاد، الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته علانية أمس الثلاثاء بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب الذي يسعى إلى استلامه عبر ترحيله.

وقال مسؤول قضائي إن مذكرة التوقيف الدولية صدرت في عام 2017، وتزعم أن الرجل كان عضوا في تنظيم "داعش" منذ عام 2014. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يسمح له بالتحدث بشكل رسمي.

وقال المشتبه به أمام المحكمة الأربعاء إنه لا يريد تسليمه إلى المغرب، وأمرت المحكمة بإبقائه رهن الحجز على ذمة جلسات طلب تسليمه.

المصدر: "أسوشيتد برس"