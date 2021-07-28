أول عارضة أزياء من قصار القامة في مصر تتحدث عن تحويل التنمر لنجاح اجتماعي

قالت نسمة يحيى، أول مصممة وعارضة أزياء لقصار القامة في مصر، إنها قررت إطلاق علامة تجارية لقصار القامة بعد معاناة من البحث عن ملابس لها في محلات الأطفال.



وأوضحت نسمة، خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ضمن واحدة من حلقات برنامج ناس أونلاين، إنها في رحلة بحثها لشراء ملابس تناسبها كانت تلجأ لمحلات الأطفال، وكان شكل الملابس "لا يناسب سنها"، على حد وصفها.

في حين أنها عندما تشتري ملابسها من محلات الألبسة الخاصة بالكبار، كانت تضطر لإعادة تفصيل الملابس وتصغيرها مرة أخرى وهدر كمية كبيرة من القماش.



العارضة المصرية أكدت تعرضها لمواقف تنمر عدة داخل المجتمع الذي تعيش فيه حيث قالت أشارت إلى أن "أغلب الناس معتقدين علشان جسمي صغير إن عقلي صغير مثل الأطفال أنا ممكن لما أمشي في الشارع مثلا أم تقول لابنها بص على البنت اللي ماشية دي مثلا أم تسألني إنت ازاي قصيرة كدة طيب هل أهلك زيك طيب هتتجوزي ازاي".

لمشاهدة الحلقة كاملة ومعرفة الصعوبات التي واجهتها نسمة خلال مشوارها في عالم الأزياء، والذي انتهى بإطلاقها علامة تجارية خاصة بقصار القامة، اضغط على الرابط!