لافرينتييف لـ RT: عودة اللاجئين السوريين معقدة لكن لا بد من خلق الظروف الملائمة
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قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وقال لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".
وأكد لافرينتييف أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.
المصدر: RT