لافرينتييف لـ RT: عودة اللاجئين السوريين معقدة لكن لا بد من خلق الظروف الملائمة

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

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وأكد لافرينتييف أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

المصدر: RT