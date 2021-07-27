هيئة المحامين التونسية تدعو سعيّد إلى فتح كل ملفات الفساد وتعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي

دعت هيئة المحامين في تونس رئيس البلاد قيس سعيّد إلى فتح الملفات المتعلق بالفساد والجرائم الانتخابية والإرهاب، كما طالبته بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي.

وأفادت إذاعة "شمس أف أم" بأن "مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بدار المحامي، دعا سعيّد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسها ملف الشهيدين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية".

وأكد المجلس "تمسكه بضرورة محاربة الفساد وعدم حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص".

وطالب المجلس سعيّد "بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب".

وأشار إلى "ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد بجملة من الضمانات والمتمثلة أساسا بضبط أهداف ومدى هذه التدابير وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي".

المصدر: "شمس أف أم"