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تونس.. قرارات رئاسية بإقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار

أخبار العالم العربي

تونس.. قرارات رئاسية بإقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار
Reuters JAS
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أمرا بإنهاء مهام العميد قاضي توفيق العيوني الذي يشغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

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كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.

وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.

وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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