بريطانيا تطالب جميع الأطراف في تونس إلى حماية المكاسب الديمقراطية لثورة 2011

طالبت وزارة الخارجية البريطانية جميع الأطراف التونسية بدعم سمعة بلادهم كمجتمع متسامح ومنفتح، وبحماية المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المملكة المتحدة تراقب الوضع عن كثب في تونس".

وأضافت: "نعتقد أن حل التحديات الحالية في تونس لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير".

وتابعت: "ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بسمعة تونس كمجتمع متسامح ومنفتح وحماية المكاسب الديمقراطية لثورة 2011".

المصدر: وزارة الخارجية البريطانية