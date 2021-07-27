الكشف عن تفاصيل زيارة الوفد الروسي إلى مصر قبل استئناف الرحلات السياحية

قالت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) مايا لوميدزي، إن الوفد الروسي الذي وصل مصر جاء لتقييم الوضع الوبائي في منتجعات البلاد.

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وأوضحت في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الوفد ضم ممثلين عن منظمة هيئة الرقابة الروسية والهيئة الفيدرالية للسياحة وعددا من المنظمات الأخرى، حيث وصل إلى القاهرة صباح الثلاثاء وتوجه إلى جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الهدف الأول الذي تم تفتيشه من قبل الخبراء هو مطار شرم الشيخ الدولي، وعلى وجه الخصوص، قام الروس بفحص صالات الوصول والمغادرة من أجل تنفيذ البروتوكولات القديمة.

ووفقًا لها سيقوم الوفد بتفقد العديد من المجمعات الفندقية من مختلف الفئات والمؤسسات الطبية والمختبرات، وكذلك المراكز التي يتم فيها التطعيم ضد COVID-19.

وأوضحت أن المختصين الروس سيبقون في جنوب سيناء حتى مساء الأربعاء، وبعد ذلك سينتقل الوفد إلى الغردقة للقيام بإجراءات مماثلة في المطار والمواقع السياحية الأخرى.

وأعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من 9 أغسطس بمنتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر بمعدل خمس رحلات أسبوعياً على كل من المسارات.

المصدر: "نوفوستي"