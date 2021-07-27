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تونس تستلم من الولايات المتحدة مليون لتر من الأكسجين

أخبار العالم العربي

تونس تستلم من الولايات المتحدة مليون لتر من الأكسجين
Reuters ST/MAX
أسطوانات أكسجين
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حطت مساء الاثنين في مطار قرطاج الدولي التونسي طائرة عسكرية تونسية محملة بـ310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين، ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتولى الجيش التونسي توزيع هذه الأسطوانات على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد، للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.

وأعربت الرئاسة التونسية عن "خالص عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا المد التضامني الهام"، مؤكدة أن هذه المبادرة "تعكس مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين".

المصدر: "موزاييك أف أم"

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