شاهد.. ماذا كتب على ورقة يمسكها بايدن خلال اللقاء مع الكاظمي؟

رصدت كاميرات وسائل الإعلام ورقة كان يمسكها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أثارت اهتمام المتابعين حيث تضمن ملاحظتين.

وأظهرت صور من الجانب المفتوح للقاء بايدن خلال حديثه مع الصحفيين وهو يمسك ورقة كتبت عليها بخط اليد جملتان.

AFP SAUL LOEB

AFP SAUL LOEB

وبتكبير الصور يتبين أن النقطة الأولى هي "مقترح الولايات المتحدة بشأن الرد على الهجمات"، بينما جاءت في الجملة الثانية "إيران تدرس كبح الهجمات".

وعلى الرغم من أن الفحوى الدقيقة لتلك الملاحظتين غير واضحة، إلا أنه من المرجح أنها متعلقة بقضية الهجمات التي تقول الولايات المتحدة إنها تستهدف قواتها في العراق وتنفذ على يد جماعات مسلحة مدعومة من قبل إيران.

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وسبق أن وجهت الولايات المتحدة ضربات متعددة إلى مواقع الجماعات العراقية التي تتهمها بتنفيذ تلك الهجمات والتي تتبع "الحشد الشعبي" العراقي.

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع العراق.

المصدر: RT + وكالات