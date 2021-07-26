بعد إعلان بايدن انتهاء مهمة قواته.. الصدر يدعو لوقف العمليات ضد الأمريكيين في العراق

أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، وجوب وقف العمل العسكري لـ"المقاومة" ضد القوات الأمريكية بعد تحقق شروط انسحابها العراق.

وقال في بيان صحفي: "الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وشكرا للمقاومة العراقية الوطنية فها هو الاحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع. لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب".

وأضاف: "شكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي (رئيس الحكومة العراقية)".

وتابع الصدر: "مع العلم إننا قد بينا شروطا فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا، والسعي لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية، وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة".

وختم بيانه قائلا: "العراق نحو الاستقلال، وننتظر السيادة والهيبة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

المصدر: RT