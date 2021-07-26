باريس: ندعو إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن

أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن باريس تدعو إلى "احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن".

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ودعت الخارجية "كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية".

وتشهد تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.

المصدر: وكالات