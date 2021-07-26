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السعودية..بدء سريان اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول إلى المنشآت اعتبارا من 1 أغسطس

أخبار العالم العربي

السعودية..بدء سريان اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول إلى المنشآت اعتبارا من 1 أغسطس
Reuters AHMED YOSRI
رجل يعرض تفاصيل خاصة بتحصينه ضد فيروس كورونا باستخدام تطبيق توكلنا الذي أطلقته السلطات السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwu6

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن سريان قرار التحصين ضد فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة لممارسة الأنشطة والمناسبات والدخول للمنشآت ووسائل النقل العام، سيبدأ في 1 أغسطس المقبل.

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وقالت الوزارة في "تويتر": "ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هجري،  الموافق   1 أغسطس 2021.. يبدأ سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام"، لافتة إلى أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الداخلية "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية".

المصدر: RT

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