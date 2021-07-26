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رويترز عن مصادر أمنية: رئيس الوزراء التونسي المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال

رويترز عن مصادر أمنية: الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية

أخبار العالم العربي

رويترز عن مصادر أمنية: الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية
Reuters
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.

كذلك نقلت الوكالة عن قال مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، اليوم الاثنين، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد وجمد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، أمس الأحد.

المصدر: رويترز

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