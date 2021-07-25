"حركة النهضة" التونسية مستنكرة استهداف بعض مقراتها: ستدفعون ثمن جرائمكم ومخططكم الهادف للانقلاب

استنكر القيادي بـ"حركة النهضة" التونسية، نور الدين البحيري عمليات الحرق والتخريب التي طالت مقرات الحركة في عدد من الولايات في ذكرى عيد الجمهورية.

وقال البحيري في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "جرائمكم البشعة المتعمدة المدفوعة الأجر التي وصلت حد الحرق والسّحل ومحاولات القتل والنهب والسرقة، تدل على سقوطكم الوطني والأخلاقي وفشلكم في إنفاذ مخططكم الخياني الإجرامي الهادف للزج بالبلاد في مستنقع الفتنة والانقلاب، في وقت يخوض شعبنا حربا ضروسا ضد الوباء".

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وأضاف: "ستدفعون ثمن جرائمكم أمام القضاء وبحكم القانون على الذين حرضوا على العنف والقتل أحزابا وأفرادا من جماعة عبير (رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي) وحركة الشعب والوطن ومن ينسبون أنفسهم لأنصار السيد رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) تحمل مسؤولية أفعالهم وما ارتكبوا".

وتابع :"مشروع الفوضى والانقلاب المدعوم من الخارج ومن قنوات الحدث والعربية فشل وانتهى".

وتابع: "متمسكون بالدفاع على الديمقراطية وقيم الجمهورية وسيادة الشعب، مسيرة شعبنا نحو الأفضل مستمرة وسننتصر بإذن الله وتوفيقه رغم الداء والأعداء".

المصدر: "موزاييك أف أم"