جمعية استثمارية مصرية: 5 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة "قليل جدا"

اعتبرت "جمعية مستثمري البحر الأحمر" في مصر أن عدد 5 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة "قليل جدا" مقارنة بالأعداد التي كانت تزور مصر قبل حادثة طائرة الركاب عام 2015.

وقال تامر نبيل، الأمين العام للجمعية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على قرار استئناف الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ: "كنا ننتظر هذا القرار من فترة طويلة، وقامت لجان من وزارة السياحة بالتفتيش على كل المنشآت الفندقية، وكل الفنادق مستعدة وفي حالة جيدة جدا".

وأضاف: "ما أعلن عنه الجانب الروسي أنه ستكون هناك 5 رحلات فقط أسبوعيا هذا عدد قليل جدا، كنا نتوقع عددا أكبر من هذا، لكنه مقبول كمرحلة أولى، ونحن مستعدون لاستقبال أعداد أكبر بكثير".

وتابع: "في السابق قبل الحادث كنا نستقبل أضعاف هذا العدد، شركة سياحة واحدة كانت تستقبل من 15 إلى 20 طائرة أسبوعيا"، مشددا على أن "خمس رحلات أسبوعية عدد هزيل لا يكفى فندق واحد".

وأردف: "أتمنى أن تتحسن الأمور وتزيد الأعداد في الفترة المقبلة".

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة السبت، أنه "تم اتخاذ قرار بأنه بداية من 9 أغسطس ستنطلق خمس رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة ومن موسكو إلى شرم الشيخ".

المصدر: "سبوتنيك"