العاهل الأردني: حرب غزة الأخيرة مختلفة وشكلت جرس إنذار للجميع

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الحرب الأخيرة مع في قطاع غزة مثلت "جرس إنذار للجميع"، خاصة مع ظهور بوادر "حرب أهلية في إسرائيل".

وجاء تصريح العاهل الأردني خلال مقابلته الخاصة مع شبكة"سي إن إن" الأمريكية.

وقال العاهل الأردني في هذا الشأن: "أعتقد أن هذه الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة. منذ عام 1948، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل... أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأشار الملك إلى أنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس، ليؤكد للمرة الأولى ما ذكرته تقارير صحفية إسرائيلية حول هذا اللقاء الذي جرى في مطلع الشهر الجاري.

وأضاف: "خرجت من تلك الاجتماعات وأنا أشعر بالتشجيع الشديد، وأعتقد أننا رأينا في الأسبوعين الماضيين، ليس فقط تفاهما أفضل بين إسرائيل والأردن، ولكن الأصوات القادمة من كل من إسرائيل وفلسطين أننا بحاجة إلى المضي قدما".

وفي سياق آخر، لفت العاهل الأردني إلى أنه يعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ شبابه وزيارته للكونغرس برفقة والده الراحل، مشيرا إلى أن مباحثاته مع جميع الرؤساء الأمريكيين "كانت دائما مثمرة ومبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم".

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية