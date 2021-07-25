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شاهد بالفيديو.. استهداف مدرعة تركية في عفرين السورية

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أظهر مقطع فيديو قصير، استهداف "قوات تحرير عفرين" الكردية بشمال شرق سوريا، عربة تركية في محيط منطقة شرا بمدينة عفرين بين قريتي مريمين ومريسكي، أمس السبت.

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وأدت العملية التي استهدفت فيها "قوات تحرير عفرين" الكردية أمس السبت، عربة تركية في محيط منطقة شرا بعفرين إلى مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة ثمانية آخرين بجروح، حسبما أفاد مراسلنا.

في حين أفادت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، بأن جنديين تركيين فقط قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في أراضي عملية "درع الفرات" شمال سوريا.

المصدر: RT

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