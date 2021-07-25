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شيخة وسيدة أعمال إماراتية تنفي ما نسب إليها بخصوص مؤسسة النفط الليبية

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شيخة وسيدة أعمال إماراتية تنفي ما نسب إليها بخصوص مؤسسة النفط الليبية
Reuters Ahmed Jadallah
العلم الإماراتي
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نفت هند القاسمي، سيدة الأعمال الإماراتية، رئيسة تحرير مجلة "فيلفيت" المختصة بمجال الموضة والأزياء، مزاعم ادعت تمثيلها مؤسسة النفط الليبية بمؤتمر عقد في موناكو خلال يوليو الجاري.

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وعبر تغريدة لها في "تويتر"، قالت هند القاسمي : "أنا لست في موناكو، ولم أحضر "مؤتمر تجاري" هناك أساسا، ولم أتحدث باسم الدولة الليبية، ولست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو استثمار ليبيا..إشاعات ينشرها الحاقدون وينقلها الجهلاء ويتداولها العامة".

وأكدت سيدة الأعمال أنه ليس لديها على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى صفحتها الرسمية في "تويتر"، وصفحتها الرسمية في "إنستغرام".

هذا وأكدت إدارة منتدى الاستثمار في التنمية المستدامة، المنظم لمؤتمر موناكو أن " صاحبة السمو، الشيخة هند القاسمي لم تشارك في منتدى CC Cote-d-Azur"، موضحة أن "أي إشارة إلى هذه المشاركة هي خطأ".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع ليبية أخبارا عن أن هند القاسمي شاركت في مؤتمر الاستثمار والتنمية المستدامة الذي عقد في موناكو في وقت سابق هذا الشهر، ممثلة للهيئة الوطنية الليبية للنفط، إذ تم تداول صور تزعم مشاركة القاسمي في هذا المؤتمر.

هذا وأكدت هند القاسمي نفيها لهذا الخبر، موضحة أن "الصورة قديمة، من مؤتمر المنتدى بدبي".

وقالت في "تويتر" تعليقا على الصورة: "صوره قديمة من المؤتمر @ForumChallenge الذي حضرته في دبي للاستثمار المستدام في فندق الماريوت، حيث تحدثت عن إعطاء فرص العمل التي تفيد الشخص وتعلمه الاعتماد على نفسه، أهم من إعطائه التبرعات وجعله اتكاليا معتمداً على حسنات الغير. A past post of the event I did attend in Dubai".

المصدر: RT

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