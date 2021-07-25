شيخة وسيدة أعمال إماراتية تنفي ما نسب إليها بخصوص مؤسسة النفط الليبية

نفت هند القاسمي، سيدة الأعمال الإماراتية، رئيسة تحرير مجلة "فيلفيت" المختصة بمجال الموضة والأزياء، مزاعم ادعت تمثيلها مؤسسة النفط الليبية بمؤتمر عقد في موناكو خلال يوليو الجاري.

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وعبر تغريدة لها في "تويتر"، قالت هند القاسمي : "أنا لست في موناكو، ولم أحضر "مؤتمر تجاري" هناك أساسا، ولم أتحدث باسم الدولة الليبية، ولست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو استثمار ليبيا..إشاعات ينشرها الحاقدون وينقلها الجهلاء ويتداولها العامة".

أنا لست في موناكو و لم أحضر "مؤتمر تجاري" هناك أساسًا و لم أتحدث بإسم الدوله الليبية و لست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو إستثمار ليبيا. إشاعات ينشرها الحاقدون و ينقلها الجهلاء و يتداولها العامه.@noc_libya — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 23, 2021

وأكدت سيدة الأعمال أنه ليس لديها على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى صفحتها الرسمية في "تويتر"، وصفحتها الرسمية في "إنستغرام".

My only official accounts are here on Twitter and on Instagram: HendFQ

All others are fake or created by overzealous fans.

لا حسابات لدي على أي برنامج تواصل سوى هذا و إنستجرام HendFQ فقط — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 23, 2021

هذا وأكدت إدارة منتدى الاستثمار في التنمية المستدامة، المنظم لمؤتمر موناكو أن " صاحبة السمو، الشيخة هند القاسمي لم تشارك في منتدى CC Cote-d-Azur"، موضحة أن "أي إشارة إلى هذه المشاركة هي خطأ".

The management of CC Forum confirms that HH Sheikha Hend Al-Qassimi did NOT take part in CC Forum Cote-d-Azur. Any reference to such participation is a mistake. — CC Forum "Investment in Sustainable Development" (@ForumChallenge) July 23, 2021

وتأتي هذه التصريحات بعد أن تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع ليبية أخبارا عن أن هند القاسمي شاركت في مؤتمر الاستثمار والتنمية المستدامة الذي عقد في موناكو في وقت سابق هذا الشهر، ممثلة للهيئة الوطنية الليبية للنفط، إذ تم تداول صور تزعم مشاركة القاسمي في هذا المؤتمر.

هذا وأكدت هند القاسمي نفيها لهذا الخبر، موضحة أن "الصورة قديمة، من مؤتمر المنتدى بدبي".

وقالت في "تويتر" تعليقا على الصورة: "صوره قديمة من المؤتمر @ForumChallenge الذي حضرته في دبي للاستثمار المستدام في فندق الماريوت، حيث تحدثت عن إعطاء فرص العمل التي تفيد الشخص وتعلمه الاعتماد على نفسه، أهم من إعطائه التبرعات وجعله اتكاليا معتمداً على حسنات الغير. A past post of the event I did attend in Dubai".

صوره قديمة من المؤتمر @ForumChallenge الذي حضرته في دبي للإستثمار المستدام في فندق الماريوت حيث تحدثت عن إعطاء فرص العمل التي تفيد الشخص و تعلمه الإعتماد على نفسه و أهم عن إعطاء التبرعات و جعله إتكالياً معتمداً على حسنات الغير. A past post of the event I did attend in Dubai. pic.twitter.com/uXXChqg5ZA — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 24, 2021

المصدر: RT