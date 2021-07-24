مجلس الأمن يبحث الأربعاء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وقال منصور في هذا الصدد:"تم أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال، دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.

وتشهد بلدة بيتا، جنوب نابلس، منذ الثالث من مايو، مواجهات يومية مستمرة بين الأهالي وجنود الجيش الإسرائيلي بعد قيام مستوطنين يهود بنصب خيام وتدشين بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح، ولا تزال تلك المواجهات مستمرة بعد انسحاب المستوطنين.

وأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم السبت وفاة فتى فلسطيني يدعى محمد منير التميمي (17 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي، أمس الجمعة، في قرية النبي صالح، خلال صدامات مع القوات الإسرائيلية والمحتجين على إقامة البؤرة الاستيطانية.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي شغل في الماضي رئاسة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، الشهر الماضي، مذكرة حكومية تدعو سكان أفيتار إلى مغادرة البؤرة.

وتنص المذكرة الحكومية على شروط الصفقة بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، وتقضي بأن يبقى حوالى خمسين بيتا من البيوت متنقلة في البؤرة الاستيطانية، وأن يتمركز الجيش الإسرائيلي في المكان.

المصدر: وكالات