الإمارات.. أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1507 إصابة جديدة في البلاد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة.
وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "تم تسجيل 1507 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 670108".
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1916 حالة وفاة.
كما لفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 189046 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أيضا أنه تم شفاء 1455 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 647682 حالة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع - MOHAP UAE (@mohapuae) July 24, 2021
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر#التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed#covid19#mohap_uaepic.twitter.com/FIdXD1WyHh
المصدر: وام