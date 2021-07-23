الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إنسانية بمبلغ 155 مليون دولار للعراق

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن تخصيص مساعدة إنسانية إضافية للعراق بمبلغ 155 مليون دولار.

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وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "تسر الولايات المتحدة أن تعلن تخصيص مساعدة إنسانية إضافية بمبلغ 155 مليون دولار لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات السخية التي تستضيفهم".

وذكر البيان: "بفضل هذا التمويل الإضافي من قبل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغ الدعم الإنساني للعراق من قبل الولايات المتحدة في عام 2021 المالي أكثر من 200 مليون دولار".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة منحت العراق والعراقيين في المنطقة منذ العام 2014 المالي مساعدة مالية بمبلغ يتجاوز 3 مليارات دولار".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات مع نظيره العراقي، حسين فؤاد.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل يوم الاثنين المقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ويزور الكاظمي واشنطن الاثنين في إطار الجولة الرابعة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التي من المتوقع أن تصبح الأخيرة وتتركز على موضوع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

المصدر: RT