إصابة 36 شخصا في حادث تصادم غرب الإسكندرية

أصيب 36 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين حافلة رحلات وأخرى نقل عام بطريق استاد برج العرب غرب محافظة الإسكندرية المصرية.

وتلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين الحافلتين، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الإسعاف لمتابعة الحادث، ولدى وصولها تبين إصابة 36 شخصا بين كسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفيات برج العرب والعامرية وجمال حمادة.

المصدر: "اليوم السابع"