في ذكرى ثورة يوليو.. السيسي يوجه التحية والتقدير إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو بمصر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير إلى الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر.

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وقال السيسي في كلمة وجهها إلى الشعب المصري بهذه المناسبة: "إن مصر غنية بأبنائها، ويمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التي تواجه وطننا، ويبقي الشعب المصري دوما على قدر تلك المسؤوليات العظيمة".

وأكد الرئيس المصري على مواصلة العمل لتحقيق التنمية وبناء وطن قوى في جميع المجالات.

المصدر: بوابة الأهرام