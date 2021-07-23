"الإدارة الذاتية" ترد على بيان الخارجية السورية بخصوص "الترويج لمشاريع انفصالية"

علقت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" على بيان وزارة الخارجية السورية بخصوص قيام "الإدارة" بـ"جولات على بعض الدول الغربية للترويج لمشاريعها الانفصالية".

وجاء في بيان "الإدارة الذاتية" نشرته على "فيسبوك"، أن ما تحدث عنه بيان الخارجية "بلغة بعيدة عن المنطق والواقع ويسرد في ذات الاسطوانة والخطاب الديماغوجي الذي أصدع رأس السوريين بها حيث اللغة التي تخلو من العقلانية والواقع واستهداف مشروع الإدارة الذاتية وربطه بسياقات لا أساس لها من الصحة رغبة في صرف الرأي العام السوري عن تقصيره ومسؤوليته فيما تؤول إليها الأمور في سوريا".

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ولفت البيان إلى أن "حديث وزارة خارجية النظام عن مشروع الإدارة الذاتية على أنه يضعف سوريا يؤكد من جديد حجم التصدع في ذهنية النظام والقوقعة التي لا يزال يتمتع بها؛ كذلك قراءة غير واقعية للحالة العامة في سوريا وتمسك واضح بذهنية الإقصاء والإنكار والإصرار على مشروعه المركزي الفردي الذي أهلك البلاد".

وأكد البيان على أن الإدارة ماضية "بمشروع وطني سوري؛ هذا المشروع حافظ على وحدة مجتمعنا ودحر داعش كذلك طوّر نموذج ديمقراطي نوعي وهو أكثر المشاريع التي مثّلت الحاجة السورية ولم تنجر لأجندات خاصة أو تآمرية على حساب الشعب السوري".

ودعا البيان الحكومة السورية إلى "الانفتاح على الحوار الجدي".

المصدر: موقع "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"