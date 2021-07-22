مصر.. حبس 3 أشخاص بتهمة التجول مع شبل أسد في قرية بالعين السخنة

قررت نيابة عتاقة في محافظة السويس حبس 3 متهمين، بتهمة حيازة شبل والتجول به داخل إحدى القرى السياحية في السخنة، بدون ترخيص.

ووكان حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر مقطع فيديو لـ3 أشخاص يجولون بشبل داخل إحدى القرى السياحية بالسخنة، ويحمله أحدهم على كتفه بغرض التربح بواسطة تصوير المواطنين معه مقابل مادي.

وشكلت مباحث السويس فريق بحث، توصل إلى تحديد القرية السياحية التي شهدت الواقعة، وتوجهت قوة من قسم شرطة عتاقة وألقت القبض على المتهمين وجرى اقتيادهم إلى القسم وبحوزتهم الشبل.

وفي السياق قال الدكتور طارق زكي مدير الطب البيطري في السويس، إنه أوفد لجنة إلى قسم شرطة عتاقة وفحصت الشبل للوقوف على حالته الصحية وأفاد الفحص أن عمره خمس شهور وحالته الصحية جيدة وأوصت اللجنة بإيداعه بحديقة الحيوان بالجيزة.

وذكر مصدر أمني أن سيارة نقل تحركت صباح الخميس، إلى الجيزة لتسليم الشبل إلى حديقة الحيوان، لرعايته وسط بيئة مناسبة له.

وقال إن "المتهمين ذكروا أنهم وقعوا عقدا مع إدارة القرية السياحية للسماح هم بالدخول بالشبل والتجول به والسماح للنزلاء بالقرية التصوير مع الحيوان المفترس نظير مبلغ 70 جنيها للصورة التي يلتقطها أحد المتهمين ويعمل مصور فوتوغرافي، وذلك بعد أن ادعوا كذبا أن لديهم تصريح حيازة الشبل".

وأقر المتهمون الثلاث أنهم يحرصون على جلب الشبل صغير السن، وعندما يصل عمره 7 أشهر يستبدلونه بآخر أصغر من المزارع الخاصة التي يجلبون منها الحيوان المفترس، وذلك لإدراكهم خطورة أن يبلغ الشبل ذلك السن وصعوبة التحكم به فضلا عن خطورته على المواطنين.

المصدر: RT