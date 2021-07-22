الإمارات تسجل 3 وفيات و1547 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، عن تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 667,080 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,910 حالات.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 1,519 شخصا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في البلاد 644,753 حالة.

المصدر: "البيان"