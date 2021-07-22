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مصر.. الأمن يجهض محاولة تشكيل عصابي دولي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

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مصر.. الأمن يجهض محاولة تشكيل عصابي دولي تهريب كمية كبيرة من المخدرات
صورة تعبيرية
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تمكن الأمن المصري من إجهاض مخطط عناصر تشكيل عصابي دولي حاولت تهريب كمية كبيرة من مخدر "الآيس" عبر الحدود.

وتم ضبط أحد العناصر الإجرامية في مطار القاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول، حيث قام بجلب شحنة كبيرة من مخدر "الآيس" بهدف تهريبها إلى داخل البلاد.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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