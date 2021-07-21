التحالف الدولي: "قسد" شنت هجوما في محيط الحسكة أسفر عن مقتل إرهابي من "داعش" بدعم جوي منا

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أن "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، "شنت هجوما بمحيط مدينة الحسكة السورية أسفر عن مقتل إرهابي من تنظيم "داعش".

وقال المتحدث العسكري باسم التحالف واين ماروتو في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "قوات سوريا الديمقراطية نفذت هجوما في محيط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل إرهابي من تنظيم داعش".

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وأضاف أن "قوات التحالف نفذت غارتين جويتين لدعم القوات الشريكة (قوات سوريا الديمقراطية) لضمان القضاء على التهديد الإرهابي".

وأضاف أنه "للتحالف الحق الطبيعي في الدفاع عن القوات الشريكة له"، مشيرا إلى أنه "لم يقتل أي مدني نتيجة العملية".

Today the Syrian Democratic Forces conducted a raid in the vicinity of Hasakah, Syria which resulted in the death of one Daesh terrorist. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) July 21, 2021

المصدر: RT